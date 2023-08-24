Блогер, которая весной снимала ПВО в Киеве, получила приговор

Видео 33-летней Дарьи Семенченко быстро разлетелось не только по вражеским Telegram-каналам, но и дошло до российской военной разведки.

Суд вынес приговор женщине, в соцсетях которой были обнаружены кадры с работой ПВО во время майской массированной атаки на Киев. Видео 33-летней Дарьи Семенченко быстро разлетелось не только по вражеским Telegram-каналам, но и дошло до российской военной разведки.

Об этом пишет "Великий Киев".

Днепровский районный суд назначил блогеру пять лет лишения свободы с испытательным сроком один год.

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Весной 2023 года автора видео за несколько часов от появления публикации нашли оперативные службы. Во время обысков у нее дома изъяли мобильный гаджет, используемый женщиной для создания и распространения запрещенного контента.

СБУ тогда сообщила о подозрении четырем блогерам, снимавшим работу ПВО во время воздушной атаки 16 мая. Тогда сообщалось о возможном наказании для подозреваемых в виде восьми лет лишения свободы.

В мае Семенченко говорила в суде, что на своей странице видео с работой ПВО не распространяла, а послала его администратору одного из популярных украинских Telegram-каналов и "была убеждена, что тот заблюрит видео перед публикацией".

Отметим, что при рассмотрении дела блогеры, снимавшие ПВО, находились под домашним арестом.

Напомним, в Киеве к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили местного жителя, который в Telegram-канале опубликовал информацию о местах дислокации ВСУ. Из-за этого в столице погибли два человека, еще четверо получили ранения.

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