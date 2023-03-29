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Блекаутам конец?: в ДТЭК рассказали, будут ли отключать свет в Киеве и области

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
115
Время на прочтение
1 мин
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Блекаутам конец?: в ДТЭК рассказали, будут ли отключать свет в Киеве и области

Фото: Associated Press

В Киеве и области отменили отключение света.

"Укрэнерго" отменило ограничения в Киеве и области, что позволяет вернуть электричество всем жителям региона.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В то же время, в компании предупредили, что ситуация в энергосистеме до сих пор сложная, поэтому нужно следить за обновлениями.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за ухудшения погодных условий были введены аварийные отключения света.

Из-за порывов шквального ветра во многих регионах страны были массовые обесточения. Из-за непогоды произошли аварийные отключения света в 12 областях Украины.

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Дата публикации
Просмотры
115
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