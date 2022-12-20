Блекаут в Киевской области может продлиться до 23 декабря — Кулеба

Свет восстанавливать начнут уже сегодня.

В некоторых районах Киевской области на восстановление электроснабжения может потребоваться два-три дня. Однако постепенно заживлять потребителей начнут уже сегодня, 20 декабря.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба в комментарии "Українським Новинам".

"Идут восстановительные работы. Нужно еще 2-3 суток для того, чтобы изменить ситуацию", — сказал он.

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По словам Кулебы, ситуация с электроэнергией в Киевской области сложная по причине российских обстрелов.

Напомним, что три района области, а именно Обуховский, Вышгородский и Бучанский, частично обесточены из-за ночной российской атаки дронов. Об отсутствии электроэнергии более 30 часов подряд сообщают жители Бучи, Ирпеня, Ворзеля, Гостомеля, Клавдиево-Тарасового и других населенных пунктов.

Сложная ситуация с электроснабжением остается и в Киеве. Некоторые котельные вынуждены отключаться и включаться поочередно. Произошел сбой в работе метро.

В каком состоянии сейчас украинская энергосистема и сколько еще атак выдержит – аналитик Максим Белявский

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