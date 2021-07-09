Блэкаут в Киеве: из-за аварии часть города осталась без электричества

Блэкаут в Киеве: из-за аварии часть города осталась без электричества

В столице без света остались жители микрорайона "Жуляны".

В Киеве, в пятницу, 9 июля, в 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки".

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские электросети.

Также читайте Часть центра Киева погрузилась во тьму из-за аварийного отключения света

"Из-за этого остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне" Жуляны ", — говорится в сообщении.

Специалисты выяснили причины аварийной ситуации и приступили к ее устранению.

"По состоянию на 13:00 вернули свет в 24 многоэтажки и 100 частных домов. В течение часа резервно запитаем все остальные обесточенные дома", — отметили в компании.

Напомним:

В июле прошлого года треть столицы осталась без света , и в придачу — без воды. Из-за отсутствия электричества не работали светофоры, остановились троллейбусы. На дорогах образовались пробки. Без света остались и несколько станций метро, но движение поездов при этом не останавливали. Горожане все это снимали и выкладывали в соцсети. Причиной блэкаута стала авария на теплоэлектроцентрали, которая питает Соломенский, Печерский и Голосеевский районы.

, и в придачу — без воды. Из-за отсутствия электричества не работали светофоры, остановились троллейбусы. На дорогах образовались пробки. Без света остались и несколько станций метро, но движение поездов при этом не останавливали. Горожане все это снимали и выкладывали в соцсети. Причиной блэкаута стала авария на теплоэлектроцентрали, которая питает Соломенский, Печерский и Голосеевский районы. Также блэкаут произошел в элитном пригороде. В Ирпене под Киевом без света остался целый микрорайон, сразу несколько жилых комплексов. Жители 4000 домов тогда, устав слушать обещания ремонтников все починить, прибегли к радикальным действиям и перекрыли дорогу.

Новости Украины: жители столичной многоэтажки остались без света и воды из-за порыва в одной из квартир

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку