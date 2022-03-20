«Благодаря вам у киевлян есть свет, тепло, вода», — Кличко поблагодарил за ежедневную работу коммунальщиков, отмечающих профессиональный праздник

«Благодаря вам у киевлян есть свет, тепло, вода», — Кличко поблагодарил за ежедневную работу коммунальщиков, отмечающих профессиональный праздник

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения с профессиональным праздником и поблагодарил их за качественную работу, даже в условиях военного положения.

«Сегодня я особенно хочу поблагодарить наших коммунальщиков, которые отмечают профессиональный праздник. Каждый день вы выходите на работу, несмотря на обстрелы и риск. Вывозите мусор, аварийные бригады устраняют повреждения сетей. Вы убираете улицы столицы. Приятно их видеть, даже в такое время, ухоженными. У киевлян есть свет, тепло, вода. Жители города это видят и благодарны вам! Спасибо за вашу работу!», — сказал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что все предприятия критической инфраструктуры и системы жизнеобеспечения города работают. И поблагодарил всех, кто помогает обеспечивать жизнедеятельность столицы и поддерживать социально уязвимые категории киевлян. Волонтеры, работники государственных предприятий и бизнеса.

«Я хочу поблагодарить всех и каждого отдельно. Только вместе мы выстоим!» – подчеркнул мэр Киева.

День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения отмечается каждый год в Украине в третье воскресенье марта.