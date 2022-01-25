"Бл*дь": в Киеве мажоры со скандальной блогершей на Porsche сбили мужчину и сняли это на видео

На видео хорошо слышен звук удара в момент столкновения.

В Киеве мажоры на Porsche сбили мужчину на моноколесе и сняли все на видео.

Инцидент произошел вечером 24 января.

О ДТП сообщил паблик "Киев Оперативный" в Telegram и обнародовал видео.

В салоне автомобиля была и 20-летняя блогерша Мария Семенова с ником ttiisshhiinnaa, которую киевские патрульные полтора года назад спасли от самоубийства.

Мария ехала в машине с друзьями, где они употребляли алкоголь и транслировали это в Instagram.

На видео видно, что водитель Porsche начал быстро набирать скорость, обгоняя другие автомобили. Во время одного из таких маневров он не успел вовремя среагировать и не заметил человека, двигавшегося на моноколесе. Друг блогерши ttiisshhiinnaa сбил мужчину и продолжил движение.

На видео хорошо слышен звук удара в момент столкновения.

Позже девушка написала в сториз, что они заплатили мужчине за отломанную подставку на моноколесе и разъехались "без претензий".

Напомним, в конце мая прошлого года скандальная блогерша вместе с приятелем разнесла съемную квартиру и пыталась раздеться перед полицией.

Раньше мы писали о том, как в Киеве молодежь арендует квартиры, устраивает там погромы и выкладывает в Сеть.

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