"Бизнесвумен" в 77: бабушка арендовала квартиру в Киеве и продала ее за "полтора лимона зеленых"

В Киеве 77-летняя бабушка арендовала квартиру, а затем по поддельным документам продала ее за 1 500 000 гривен.

Как рассказали в полиции, 77-летняя пенсионерка представилась покупателям другим именем и, используя фиктивные документы, продала им квартиру.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Во время проживания в доме женщина получила доступ к оригиналам правоустанавливающих документов, сняла их копии, после чего, изготовила новые с поддельными данными на свое имя. В дальнейшем пенсионерка, выдавая себя за законную владелицу, нашла добросовестных клиентов, изъявивших желание приобрести имущество В ходе заключения договора купли-продажи фигурантка предъявила нотариусу и потенциальным покупателям поддельные документы: паспорт другой гражданки Украины, свидетельство о праве на наследство и выписку о регистрации в Наследственном реестре Заключив договор с клиентами путем обмана, женщина таким образом завладела ,5 миллионами гривен", — говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что полицейские провели ряд санкционированных обысков в Киеве и Житомирской области, в результате изъяты:

поддельные документы,

мобильные телефоны,

черные записи.

Полицейские разыскивают организатора преступной схемы. Относительно бабушки, суд избрал правонарушительницу меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит лишение свободы от пяти до двенадцати лет.

"Следователи процессуального руководства городской прокуратуры сообщили женщине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины — использование заведомо подложного документа и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах", – отметили в столичной полиции.

Напомним, в Закарпатье будут судить экс- чиновник, который подделывал документы для выезда призывников за границу.

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