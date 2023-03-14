Били топором, связали и без сознания бросили в озеро: в Киевской области жестоко убили 36-летнего мужчину

В Бориспольском районе Киевской области мужчины жестоко убили 36-летнего жителя Херсонской области. Его тело было обнаружено в местном озере.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

По данным следствия, между двумя мужчинами произошел конфликт. Тогда нападающий ударил потерпевшего топором по голове. Впоследствии сообщники нападающего связали потерпевшему руки и ноги алюминиевой проволокой и на тележке довезли до озера, где сбросили в водоем.

Фото: Андрей Небитов

Тело мужчины обнаружили на местном озере. Полиция уже задержала подозреваемых.

Фото: Андрей Небитов

Это жители Черкасской, Волынской и Донецкой областей в возрасте от 39 до 48 лет. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевщины 18-летний парень забил ремнем до смерти 50-летнего мужчину.

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