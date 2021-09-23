Били, срывали цепочки и похищали телефоны: в Киеве на Подоле трое мужчин и женщина грабили прохожих (фото)

Били, срывали цепочки и похищали телефоны: в Киеве на Подоле трое мужчин и женщина грабили прохожих (фото)

Патрульные задержали всех четырех человек, у женщины обнаружили цепочку, происхождение которой она не могла объяснить.

В Киеве на Подоле трое мужчин и женщина грабили прохожих.

На днях патрульные получили вызов на улицу Борисоглебскую. Один из заявителей сообщил, что у него похитили телефон, другой — что его избили и сорвали цепочку с шеи.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Полицейские вместе с пострадавшими взялись обследовать прилегающую территорию. На улице Петра Сагайдачного пострадавшие указали на трех мужчин и женщину.

Патрульные задержали всех четырех человек, у женщины обнаружили цепочку, происхождение которой она не могла объяснить.

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Подольского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и присвоения правовой квалификации действиям задержанных.

Напомним, в Киеве орудовала группа псевдополицейских, которые занимались вымогательством и разбоями.

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