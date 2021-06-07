Били об голову сырые яйца и снимали на телефон: в Киеве над 12-летней девочкой издевались сверстники (видео)

Девочка получила черепно-мозговую травму.

В Киеве дети жестоко поиздевались над 12-летней девочкой. Они разбивали ей об голову сырые яйца и снимали эти издевательства на телефоны.

О случае буллинга рассказала правозащитница и лидер женского движения "За будущее" Ирина Суслова.

"Ударили ребенка по голове минимум 7 раз. И с такой силой, что она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Уже не говоря о нынешнем психологическом состоянии, ведь издевательство сопровождались словесными унижениями. Все это нападающие снимали на телефоны. Потом — распространили в соцсетях ", — рассказала Суслова.

По словам правозащитницы, этот случай произошел 25 мая в Киеве в районе Почтовой площади. Родители девочки узнали о буллинг и рассказали об этом в Сети. Сейчас все дети установлены.

"6 подростков договорились заранее, купили яйца, позвали Катю гулять. Когда они встретились, то отобрали телефон, начали унижать и напали, параллельно снимая все на свои телефоны. У Кати закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга", — сообщила в Facebook мать девочки Дарья Судакова.

Видео издевательств дети распространили в соцсети. Сейчас ребенок продолжает получать угрозы от сверстников. По словам правозащитницы, родители девочки обратились в полицию.

Напомним, что в США школьный округ штата Огайо выплатит 3 миллиона долларов семье 8-летнего Габриэля Тайя, который покончил с собой из-за буллинг со стороны детей.

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