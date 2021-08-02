Били ногами и заливали из баллончика: в Киеве толпа подростков напала на дедушку

Что стало причиной конфликта, сейчас неизвестно.

В Киеве трое подростков жестоко избили пожилого мужчину, после чего залили его из газового баллончика.

Видео инцидента пользователи загрузили в социальные сети.

На ролике видно, как трое парней по очереди подбегают к мужчине, забрызгивают его баллончиками и наносят удары ногами. Все это они параллельно сопровождали нецензурной бранью. Примечательно, что агрессивные подростки бросались и на людей, которые пытались защитить пенсионера.

"Неизвестно, что служило причиной таких действий, но малолетние также бросались и на женщину, которая делала им замечания", — написали в соцсети.

У пользователей Сети поведение подростков вызвало множество вопросов. Однако большинство корень проблемы видят в одном — в недостаточно хорошем воспитании.

Скорее всего у детей тяжелый внутренний период и они не осознают, что творят.

Я считаю, что с детьми нужно больше разговаривать.

Если их сейчас не наказать, через пару лет с легкостью убьют кого-то.

Чаще всего малолетние не знакомы с миром законов и наказаний за их нарушение, поэтому руководствуются животными инстинктами пока не попадаются в руки полиции или пока не услышат лично, какую ответственность несут их сверстники за аналогичные проступки.

Напомним, что в киевском метро жестоко подрались мужчины. Причиной конфликта стала защитная маска, которую решил не надевать один из пассажиров.

Новости Украины: в Киеве в вагоне метро подростки из-за видео подрались с пассажирами

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