Били ногами и душили электропроводом: в Киевской области двое мужчин замучили товарища (видео)

Между мужчинами возник конфликт, в результате которого гости стали избивать хозяина квартиры.

В Киевской области двое мужчин замучили товарища.

Трагедия произошла 1 февраля, около 1 часа ночи.

Жители Узина били мужчину ногами и душили электропроводом.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Во время бытового конфликта два товарища заранее договорились об убийстве 51-летнего мужчины и поочередно избивали его ногами по телу и голове", — говорится в сообщении полиции.

Полицейские установили, что двое товарищей 32 и 39 лет пришли к пострадавшему домой, где вместе употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого гости стали избивать хозяина квартиры.

После нанесения множественных ударов они обмотали шею пострадавшего изолированной проволокой и поочередно начали его душить. От нанесенных телесных повреждений хозяин дома умер на месте до приезда скорой помощи. Медики констатировали смерть мужчины.

Правоохранители установили и задержали злоумышленников в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили злодеям о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

Впоследствии в судеубтйцам изберут меру пресечения.

Напомним, под Киевом мебельщик жестоко убил супругов из Волыни. Люди привезли ему доски, а получили молотком и ножом.

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