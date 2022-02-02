Били ломом по голове и телу и заламывали пальцы: в Киеве двое копов пытали задержанного

Били ломом по голове и телу и заламывали пальцы: в Киеве двое копов пытали задержанного

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительные акты в отношении двух полицейских.

В Киеве двое полицейских жестоко издевались над задержанным.

Мужчину били ломом по голове и телу, избивали ногами и заламывали пальцы.

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Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что в Киеве двое оперуполномоченных нанесли задержанному мужчине, который не оказывал сопротивления, удары металлическим ломом по голове и туловищу, в результате он потерял сознание. После чего, приведя потерпевшего в чувство, полицейские продолжили наносить ему удары руками и ногами в разные части тела и заламывать пальцы, вызывая сильную физическую боль", — говорится в сообщении.

Прокуроры специализированного подразделения Офиса Генерального прокурора по противодействию нарушениям прав человека направили в суд обвинительные акты в отношении двух сотрудников Нацполиции Украины по фактам превышения правоохранителями своих полномочий (ч.2 ст. 365 УК Украины).

Напомним, в Сумах уволили патрульных, которые издевались над выпившим мужчиной.

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