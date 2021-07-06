В Киевской области жестоко убили мужчину: его били утюгом, откусили ухо и выбили зубы

Подозреваемого задержали правоохранители.
В г. Вишневое Киевской области 25-летний мужчина жестоко убил 45-летнего знакомого. После расправы он выбросил тело пострадавшего на лестничную площадку.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
По данным следствия, мужчины накануне трагедии употребляли алкоголь, тогда между ними произошла ссора. 25-летний парень выхватил утюг и начал им бить старшего мужчину. Тогда он откусил пострадавшему ухо и выбил передние зубы.
Пострадавший скончался на месте происшествия. Подозреваемого задержали. Ему сообщили о о подозрении по ч.1, ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
Напомним, в Тернопольской области осудили мужчину, который расправился с 18-летней девушкой.