В Киевской области жестоко убили мужчину: его били утюгом, откусили ухо и выбили зубы

В Киевской области жестоко убили мужчину: его били утюгом, откусили ухо и выбили зубы

Подозреваемого задержали правоохранители.

В г. Вишневое Киевской области 25-летний мужчина жестоко убил 45-летнего знакомого. После расправы он выбросил тело пострадавшего на лестничную площадку.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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По данным следствия, мужчины накануне трагедии употребляли алкоголь, тогда между ними произошла ссора. 25-летний парень выхватил утюг и начал им бить старшего мужчину. Тогда он откусил пострадавшему ухо и выбил передние зубы.

Полиция Киевской области

Пострадавший скончался на месте происшествия. Подозреваемого задержали. Ему сообщили о о подозрении по ч.1, ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Тернопольской области осудили мужчину, который расправился с 18-летней девушкой.

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