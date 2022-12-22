Бил топором и кулаками, а затем задушил: в Белой Церкви муж из-за ревности убил сожителя бывшей жены (видео)

Полицейские задержали 38-летнего ревнивца и доставили его в изолятор временного содержания.

В Белой Церкви на Киевщине мужчина из-за ревности к бывшей жене убил ее сожителя.

О происшествии в полицию сообщил сам фигурант, который на месте дождался приезда патрульных полицейских.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Также читайте Красавчик-воин ВСУ Артур Тураев рассказал о ревности своей любимой

"Правоохранители выяснили, что оба мужчины встретились, когда находились по делам рядом с почтовым отделением в Белой Церкви. Из-за длительной неприязни, сопровождавшейся ревностью, 38-летний злоумышленник взял из своей легковушки топор и нанес им несколько ударов по голове потерпевшего. Потом обидчик повалил потерпевшего в салон автомобиля, бив кулаками и душил, пока не убедился, что 36-летний оппонент не подает признаков жизни", — рассказали в полиции.

Полицейские доставили задержанного в изолятор временного содержания.

Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили злоумышленнику о подозрении по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 УКУ).

Ревнивцу грозит до 15 лет за решеткой.

Под Киевом 30-летний мужчина зарезал односельчанина из-за ревности к жене.

Как распознать тревожные расстройства - разъяснение от психотерапевта Олега Чабана

Читайте также: