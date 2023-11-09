Бил руками, ногами и неизвестным предметом: в Киеве задержали жестокого убийцу

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как стало известно, трагедия произошла на улице Каунасской. Там местная жительница в своей квартире обнаружила тело своей знакомой. У пострадавшей на теле была кровь и кровоподтеки. На место прибыли следователи и стражи порядка, которые начали разыскивать причастного к жестокому убийству.

"Проведя ряд следственных и розыскных мероприятий, мы установили, что к убийству женщины причастен ее знакомый, который в тот день у нее гостил. Это ранее судимый за имущественные преступления киевлянин, 1987 года рождения. Злоумышленник нанес потерпевшей руками, ногами и неизвестным тупым предметом несовместимые с жизнью травмы головы и тела, в результате которых женщина умерла в короткий промежуток времени. После совершенного он скрылся домой, где менее чем через час его разыскали участковые офицеры полиции Анатолий Пустовит и Валерий Катюха. На одежде и руках мужчины быть следы, похожие на кровь и у него были признаки наркотического опьянения", — рассказал следователь Днепровского управления полиции Юрий Черныш.

Подозреваемый в убийстве был задержан. Правоохранители выясняют мотивы мужчины. Для окончательного установления причины смерти тело потерпевшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Гражданину грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что в Киеве в многоэтажке взорвался аккумулятор.

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