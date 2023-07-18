Бил по голове, а потом душил: под Киевом 33-летний мужчина из-за ревности довел сожительницу до смерти (фото)

35-летняя киевлянка сначала впала в кому, а потом умерла в больнице во время реанимационных мероприятий.

Под Киевом мужчина забил сожительницу до смерти из-за ревности.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В полицию позвонили по телефону очевидцы и сообщили, что на одной из улиц поселка Песковка обнаружили женщину без сознания.

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Как установили врачи, потерпевшая находилась в коме. Кроме того, у нее были травмы головы. Во время реанимационных мероприятий в больнице 35-летняя киевлянка умерла.

В тот же день правоохранители Бучанского управления полиции Киевской области задержали жителя села Мигалки.

Совершенное мужчина аргументировал ревностью / Фото: Полиция Киевской области

Полицейские установили, что 33-летний сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшей несколько ударов руками по голове, а потомм начал ее душить. Совершенное он аргументировал ревностью.

По факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК) следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве осудили мужчину, который несколько лет насиловал трех несовершеннолетних дочерей сожительницы.

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