Бил об асфальт и пытался задушить: в Киеве мужчина среди улицы устроил расправу над котом

В Киеве 15 октября полиция задержала неадекватного мужчину, пытавшегося убить бездомного кота.

Об этом сообщает полиция Киева.

На спецлинию 102 поступило сообщение от местных жителей о том, что на проспекте Павла Тычины их сосед бьет бездомного кота об асфальт и не реагирует на просьбу остановиться.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что животному удалось сбежать от нападающего, а местные жители помогли установить номер квартиры, где проживает злоумышленник. Сотрудники полиции задержали 38-летнего живодера. Следователи выясняют мотивы таких действий.

Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы / Фото: Полиция Киева / Facebook

В настоящее время начато уголовное производство по ст. "жестокое обращение с животными". За совершенное злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.

В Телеграмм-канале "Киев Оперативный" уточнили, что мужчина кричал, что у него нет пищи, он безработный уже три года и ест кошек и крыс.

Ранее мы писали, что в Ровенской области 12-летняя школьница в Telegram публиковала видео, как издевается над бездомными кошками. После огласки делом занялась полиция.

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