Бил ножом в грудь и шею: в Киеве муж жестоко расправился с собственной женой

В Киеве полицейские задержали 42-летнего мужчину за убийство жены.

О случившемся сообщили в полиции Киева.

Трагедия произошла в Подольском районе столицы. К правоохранителям от местной жительницы поступила информация о том, что ночью из квартиры соседей были слышны крики, а утром она обнаружила тело знакомой без признаков жизни.

"Прибыв на место, правоохранители обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. Установлено, что ночью супруги распивали алкогольные напитки. Между ними возник конфликт на бытовой почве, в результате чего мужчина кухонным ножом несколько раз ударил женщину в грудь и шею. От полученных телесных повреждений 42-летняя киевлянка скончалась на месте", — сообщили в полиции.

Для розыска и задержания злоумышленника оперативникам полиции Киева понадобилось около двух часов.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Следователи процессуального руководства Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, на обочине дороги в пригороде Одессы обнаружили мертвого мужчину с огнестрельным ранением.

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