Бил, насиловал, поджигал девушке волосы: в Киеве 62-летний мужчина арестован без возможности внесения залога

Пытки над 25-летней девушкой продолжались два дня.

В Киеве 62-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 25-летней девушки и незаконном удержании против ее воли, заключен под стражу без возможности внесения залога.

Как оказалось, насильник уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, но в первый раз ему удалось выйти под залог в 40 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как сообщалось, 18 января в полицию поступило сообщение о том, что житель Киева обманным путем заманил молодую женщину в свое жилище, где в течение двух дней удерживал против ее воли и насиловал.

По свидетельству потерпевшей, мужчина применял к ней физическое насилие, душил и поджигал ей волосы.

Принятыми оперативно-розыскными мерами подозреваемого удалось установить и задержать. Им оказался 62-летний уроженец г. Умань Черкасской области.

В Дарницком районном суде Киева продолжается рассмотрение обвинительного акта в отношении этого же мужчины за совершение аналогичного преступления, в рамках которого судом ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 40 тысяч гривен, которую последний внес.

Продолжаются следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств совершения преступления.

Напомним, в Киеве мужчина изнасиловал пятилетнюю дочь знакомой. Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин.

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