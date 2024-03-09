Бил и пытал жителей Бучи: сержанту вооруженных сил РФ вынесли приговор

Убедившись в проукраинской позиции двух мужчин, осужденный заставлял вставать их на колени, угрожал оружием и убийством.
К 10 годам лишения свободы приговорен сержант вооруженных сил России, который избивал, пытал и угрожал убийством мирным жителям Бучи Киевской области.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
"При публичном обвинении Бучанской окружной прокуратуры суд признал виновным военнослужащего 64 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении прокуратуры.
Прокурор в суде доказал, что во время оккупации города Бучи, в течение марта 2022 года, он и другие военнослужащие ворвались на территорию домовладений местных жителей.
Убедившись в проукраинской позиции двух мужчин, осужденный заставлял вставать их на колени, угрожал оружием и убийством. В присутствии одного из потерпевших обсуждал вариант его убийства, предлагая поместить его в подвал и взорвать там гранату. Также целенаправленно стрелял в его направлении.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, российский сержант избивал безоружного мирного жителя кулаками по лицу и прикладом автомата по шее.
Во исполнение его приказа другие оккупанты лишили свободы местного жителя, надели на глаза повязку и закрыли его в подвале.
Судебное разбирательство осуществлялось по специальной процедуре in absentia, то есть при отсутствии подсудимого, местонахождение которого неизвестно.
Напомним, бывший российский военный рассказал, что происходило в Буче Киевской области в феврале-марте 2022 года. По его словам, "это был настоящий ужас".
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