Бил и душил: в Киеве мужчину обвиняют в жестоком обращении с собакой

Правоохранители установили личность правонарушителя и работают над его задержанием.

Полицейские открыли уголовное производство после обнаружения в социальных сетях видео, на котором мужчина жестоко обращается со своей собакой. На записи видно, как мужчина бьет, наступает и душит животное во время прогулки.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

Правоохранители установили личность правонарушителя и работают над его задержанием. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса.

Бил собаку

За совершение такого уголовного преступления законодательством предусмотрено наказание – до трех лет лишения свободы с конфискацией животного.

Напомним, ранее в Сети появилось несколько видео, на которых мужчины, находясь в поле, крайне жестоко издеваются над дикими кабанами.