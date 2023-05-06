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Бил фонтан высотой с 16-этажку: в Киеве локализовано масштабное повреждение водопровода

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Бил фонтан высотой с 16-этажку: в Киеве локализовано масштабное повреждение водопровода

Теплосеть диаметром 300 мм была введена в эксплуатацию в 1982 году / Фото: скриншот с видео

Пропасть площадью 1,5х1,5 м на месте повреждения ограждена, пострадавших нет.

В Киеве в субботу, 6 мая около 11:10, во время проведения гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5 на ул. Большой Васильковской произошло повреждение трубопровода с утечкой наружу. Пропасть площадью 1,5х1,5 м на месте повреждения ограждена, пострадавших пока нет.

Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго".

Теплосеть диаметром 300 мм была введена в эксплуатацию в 1982 году.

Сразу после сообщения об утечке аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу воды и локализовала повреждения. Начата подготовка к проведению ремонтных работ, на место прибывает спецтехника и оперативный персонал.

Очевидцы сообщали в соцсетях, что на месте прорыва бил фонтан высотой с 16-этажку.

В Киеве прорвало водопровод: фонтан бьет вверх высотой с 16-этажный дом

В Киеве прорвало водопровод: фонтан бьет вверх высотой с 16-этажный дом

Отметим, что в Киеве продолжается второй этап гидравлических испытаний. Трубы проверяют на плотность и прочность, чтобы минимизировать возникновение аварийных ситуаций во время отопительного сезона.

Напомним, в Киевской области горожанам и жителям области запретили посещать леса из-за чрезвычайного уровня пожарной опасности. Кроме того, там могут оставаться взрывоопасные предметы.

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Дата публикации
Просмотры
444
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