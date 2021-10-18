Безжалостно бил топором: под Киевом мужчина пытался убить мать четырех детей (видео)

Женщина выжила, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Под Киевом мужчина пытался убить мать четырех детей. Женщина выжила, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Чрезвычайное событие произошло 13 октября около 21 часа в селе Погребы.

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Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Жители села обнаружили прямо на улице без сознания окровавленную женщину.

На место происшествия сразу прибыли оперативники, наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции и медики.

Правоохранители провели ряд розыскных мероприятий, следственных действий и оперативно установили личность злоумышленника и задержали его на территории Одесской области в порядке ст. 208 УПК Украины.

Нападавшим оказался 42-летний житель Балты.

Мужчина сознался в совершенном преступлении и пояснил полицейским, что в тот вечер, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес женщине несколько ударов топором по голове, ограбил, а затем скрылся.

42-летнюю местную жительницу с тяжелыми телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Женщина имеет на иждивении четверых детей.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление), п.7 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит пожизненное заключение.

Досудебное расследование продолжается.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Киеве пьяный мужчина сломал нос подростку на улице.

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