Бежала через дорогу в темноте: в Киевской области водитель насмерть сбил 34-летнюю женщину

В Киевской области в городе Обухов водитель Mercedes насмерть сбил 34-летнюю женщину. Местная жительница бежала через дорогу в темноте, еще и в неустановленном месте.

Из-за плохой видимости водитель не успел вовремя затормозить, сообщили в полиции Киевской области.

От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи. По факту смертельного ДТП следователи проводят досудебное расследование.

Полицейские еще раз призвали водителей снижать скорость в населенных пунктах, а пешеходов носить светоотражающие элементы. Кроме того, нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, киевлянам объяснили, почему в столице до сих пор не действуют графики отключений света. Ситуация с энергоснабжением остается тяжелой в результате российских обстрелов. Продолжительность отключений пока невозможно регламентировать.

Поможет ли пешеходу светоотражатель - эксперимент "Сниданка"

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