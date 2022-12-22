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Бежала через дорогу в темноте: в Киевской области водитель насмерть сбил 34-летнюю женщину

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Бежала через дорогу в темноте: в Киевской области водитель насмерть сбил 34-летнюю женщину

Фото: Полиция Киевской области

Полиция призывает водитель снижать скорость, а пешеходов – носить светоотражающие элементы.

В Киевской области в городе Обухов водитель Mercedes насмерть сбил 34-летнюю женщину. Местная жительница бежала через дорогу в темноте, еще и в неустановленном месте.

Из-за плохой видимости водитель не успел вовремя затормозить, сообщили в полиции Киевской области.

От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи. По факту смертельного ДТП следователи проводят досудебное расследование.

Полицейские еще раз призвали водителей снижать скорость в населенных пунктах, а пешеходов носить светоотражающие элементы. Кроме того, нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, киевлянам объяснили, почему в столице до сих пор не действуют графики отключений света. Ситуация с энергоснабжением остается тяжелой в результате российских обстрелов. Продолжительность отключений пока невозможно регламентировать.

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Дата публикации
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772
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