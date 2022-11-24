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Без света остаются 60% Киева: Кличко описал ситуацию с электричеством

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Без света остаются 60% Киева: Кличко описал ситуацию с электричеством

Фото: Getty Images

В столице постепенно уменьшается процент построек без электроэнергии.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на вечер 24 ноября электроэнергии нет в 60% столицы, однако специалисты работают над возвращением света.

Об этом Кличко рассказал в эфире телемарафона.

"Что касается электричества, 60% столицы – пока без электричества. Энергетики прилагают все усилия для того, чтобы как можно быстрее электроснабжение вернуть. Это зависит также от восстановления баланса энергосистемы всей страны, поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы", — сказал городской голова.

Он добавил, что на сегодняшний день постепенно уменьшается процент зданий, где еще нет света.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что утром была возобновлена подача электроэнергии на объекты критической инфраструктуры: прежде всего речь идет о водоснабжении и больницах. Специалисты продолжают работать над подачей электроэнергии на средние объекты теплоснабжения.

Позже в КГГА также проинформировали, что водоснабжение восстановлено во всех районах Киева, но иногда еще фиксируют проблемы с давлением воды в сети. Ремонтные и аварийные бригады работают над восстановлением теплоснабжения.

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Дата публикации
Просмотры
1198
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