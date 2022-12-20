Без света было более миллиона жителей Киева: в YASNO заявили о сверхсложной ситуации с электроэнергией

По данным YASNO, есть ряд домов в столице, которые не включались со вчерашнего утра, 19 декабря.

В течение вторника, 20 декабря, почти во всем Киеве выключали свет из-за значительного дефицита мощности. Без света оставались 1,1 млн пользователей.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

"За день отключался почти весь город, около 1,1 млн пользователей. На приближение к графику пока даже не рассчитываем. По факту сейчас имеем мощность на 50% меньше необходимой. С которой нужно спросить критическую инфраструктуру. Но свет стабильно подается на критическую инфраструктуру, город в основном с водой и отоплением", – написал он.

По его словам, есть ряд домов в столице, которые не включались со вчерашнего утра, 19 декабря. Коваленко подчеркнул, что диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели поставки хотя бы на короткое время.

"Ремонтные работы продолжаются. Но если вы до сих пор не утеплились и не просмотрели список вещей, которые вам нужны, чтобы спокойно прожить длительные отключения – сейчас самое время об этом позаботиться", — отметил он.

Что касается ситуации в Днепре, то там более или менее стабильно, энергетики пытаются максимально приблизиться к графику.

Напомним, по данным "ДТЭК", в Киевской области могут восстановить поочередные включения света через несколько суток. Впрочем, ситуация с энергетикой остается сложной.

Нападет ли Россия на Киев, куда попали дроны в столице и что ждет Путина - Шаманов

Читайте также: