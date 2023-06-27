Без отца остался 3-летний ребенок: в Киеве будут судить четырех молодчиков, которые до смерти избили мужчину

18-летние парни избивали мужчину даже после того, как он упал на землю и потерял сознание.

В Киеве будут судить четырех молодчиков, которые до смерти избили мужчину. Без отца остался 3-летний ребенок.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Событие произошло в августе прошлого года: в полицию поступила информация о драке на Почтовой площади. С места происшествия врачи госпитализировали 34-летнего местного жителя в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранители установили, что между потерпевшим и компанией 18-летних юношей произошел внезапный конфликт, во время которого последние все вместе набросились на мужчину и избили его до потери сознания. После совершенного нарушители убежали, однако полицейские оперативно задержали двух из них в метро, еще двоих — по их месту жительства в Деснянском районе столицы.

Полицейские задержали двух парней в метро, еще двоих – по их месту проживания на Троещине.

За жизнь киевлянина врачи боролись несколько дней, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина умер от тяжелой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга тяжелой степени.

В ходе досудебного расследования следователи сообщили нарушителям о подозрении, собрали всю доказательную базу и направили материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом в суд для рассмотрения дела по существу.

За причинение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом 19-летним парням грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Белой Церкви на Киевщине мужчина жестоко избил работницу автозаправки. Обидчик повалил женщину на пол, ударил ногой в голову, бил руками.