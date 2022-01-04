Без масок и навеселе: в Киеве молодежь устроила "дикие танцы" в вагоне метро (видео)

Молодые люди выплясывали под аккомпанемент аккордеона и саксофона.
В Киеве молодежь устроила танцы прямо в вагоне метро.
Молодые люди выплясывали под аккомпанемент аккордеона и саксофона.
Соответствующее видео обнародовал паблик "Магнолия TV".
"Как вам вечеринка в столичном метро?", — говорится в сообщении под видео.
Стоит отметить, что молодые люди были без масок и, похоже, навеселе, один из парней держал в руках откупоренную бутылку игристого вина.
Другие пассажиры в вагоне положительно воспринимали импровизированную вечеринку и снимали "дикие танцы" на свои смартфоны.
Напомним, в Киеве пьяный пассажир метро открыл дверь вагона во время движения и выдвинул из него голову.
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