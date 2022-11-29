Без графиков: в Киеве снова действуют экстренные отключения света

Стабилизационные по графику продержались 29 ноября чуть больше часа.
В Киеве снова ввели экстренные отключения света.
Об этом сообщает ДТЭК.
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, на данный момент не действуют", — говорится в сообщении.
В то же время в "Укрэнерго" отметили, что по состоянию на 11:00 29 ноября производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности в настоящее время составляет 30%.
Напомним, 23 ноября Россия в очередной раз массировано ракетами обстреляла энергетические объекты Украины. В Киеве и области после вражеской атаки исчезли свет, отопление, вода и связь. Электроэнергии в Киеве и ряде населенных пунктов не было почти двое суток. Отопление и воду почти всем потребителям вернули.
В то же время, военные ВСУ и украинская разведка предупреждают, что Россия готовит новые обстрелы, чтобы погрузить Украину в полный тотальный блекаут. Однако, по словам военного эксперта Петра Черника, России не удастся полностью погрузить Украину в темноту.
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