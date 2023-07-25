Без Face ID: оплатить проезд в общественном транспорте Киева с помощью iPhone стало проще

В Киеве упростили оплату проезда в общественном транспорте с помощью iPhone.

Жители Киева теперь могут оплатить проезд в наземном общественном транспорте просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

"Киев присоединяется к мировым столицам, где работает функция "Экспресс-проезд" Apple. Вместе с Apple и Visa вводим новый сервис для оплаты проезда в наземном общественном транспорте. Теперь вы можете осуществить оплату, просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору. Без разблокировки или вывода из спящего режима", — рассказал он.

В общественном транспорте Киева можно оплатить проезд без Face ID. Фото: скриншот.

Чтобы подключить новую функцию iPhone – добавьте банковскую или цифровую транспортную карту к Apple Wallet и включите "экспресс-проезд" в параметрах.

Напомним, в Киеве водитель на большой скорости сбил на блокпосту двух нацгвардейцев, один погиб на месте (видео).

Читайте также: