Бьет огромный град: в Киеве бурлит мощный ливень (фото, видео)

Жители города делятся кадрами в Сети.
В Киеве в воскресенье, 2 июня, начался мощный ливень. Очевидцы пишут, что в окнах бьет огромный град.
Об этом сообщает ТСН.ua.
Столицу накрыл ливень
Одна из пользователей Сети показала фото темного киевского неба накануне ливня.
Затем в столице начался сильный дождь.
"На Оболони град размером с орех", – пишут киевляне.
"Здоровенные градины лупят оглушительно, не побьет ли окна.. Зато буквально вот вернулись с концерта для мам погибших воинов, успели..", – обнародовала кадры жительница столицы.
"Ливень с градом", – пишет пользователь Facebook.
Ранее в Тячеве на Закарпатье произошел мощный град. Льдинки осадков достигали размеров мячиков для пинг-понга.
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