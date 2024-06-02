Бьет огромный град: в Киеве бурлит мощный ливень (фото, видео)

В Киеве в воскресенье, 2 июня, начался мощный ливень. Очевидцы пишут, что в окнах бьет огромный град.

Об этом сообщает ТСН.ua.

По Киеву пронеслась мощная буря с градом

Столицу накрыл ливень

Одна из пользователей Сети показала фото темного киевского неба накануне ливня.

Небо в Киеве, затянутое облаками

Затем в столице начался сильный дождь.

Ливень в Киеве

"На Оболони град размером с орех", – пишут киевляне.