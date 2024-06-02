Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бьет огромный град: в Киеве бурлит мощный ливень (фото, видео)

Бьет огромный град: в Киеве бурлит мощный ливень (фото, видео)

Ливень в Киеве

Жители города делятся кадрами в Сети.

В Киеве в воскресенье, 2 июня, начался мощный ливень. Очевидцы пишут, что в окнах бьет огромный град.

Об этом сообщает ТСН.ua.

По Киеву пронеслась мощная буря с градом

По Киеву пронеслась мощная буря с градом

Столицу накрыл ливень

Одна из пользователей Сети показала фото темного киевского неба накануне ливня.

Небо в Киеве, затянутое облаками / ©
Небо в Киеве, затянутое облаками

Затем в столице начался сильный дождь.

Ливень в Киеве / ©
Ливень в Киеве

"На Оболони град размером с орех",пишут киевляне.

"Здоровенные градины лупят оглушительно, не побьет ли окна.. Зато буквально вот вернулись с концерта для мам погибших воинов, успели..",  обнародовала кадры жительница столицы.

"Ливень с градом",  пишет пользователь Facebook.
 
Ранее в Тячеве на Закарпатье произошел мощный град. Льдинки осадков достигали размеров мячиков для пинг-понга.
 
Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация