"Бесстрашные": в Киеве массово гуляют с детьми по тонкому льду (видео)

"Бесстрашные": в Киеве массово гуляют с детьми по тонкому льду (видео)

Лед на берегу очень тонкий.

В Киеве, несмотря на потепление до +10 градусов, люди массово гуляют по тонкому льду на водоемах.

Соответствующие фото и видео распространяют в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как родители с детьми гуляют по озеру на Оболони и Борщаговке. Также там ловят рыбу рыбаки.

Очевидцы говорят, что лед на берегу очень тонкий, а на некоторых участках его вообще нет. Пользователи в комментариях возмущены. Они пишут, что у киевлян пропал инстинкт самосохранения.

"Естественный отбор", "Вчера одного на Оболони не спасли. Пожалуй, есть еще желающие", "Слабоумие и отвага", — пишут люди.

Правила поведения на льду

Напомним, что находясь зимой на замерзших водоемах: то ли рыбача, то ли активно отдыхая, – нужно помнить правила поведения на льду. Наиболее опасный лед – первый и последний: он еще (или уже) не крепкий.

Крепкий лед, в отличие от более слабого (белого и желтоватого), имеет, как правило, синеватый или зеленоватый оттенок. Тонкий лед, как правило, встречается у берегов, зарослей камыша и под снегом.

Прочность льда следует проверять палкой и ни в коем случае ногой.

Чтобы не случилось несчастье, следует помнить:

выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигнет 7 см;

массовая пешеходная переправа может быть организована только при толще льда свыше 15 см, расстояние между людьми, следующих переправой, должно быть не менее 5 м;

во время массового катания на коньках лед должен быть не тоньше 25 см.

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