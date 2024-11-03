Беспилотники атаковали Киевскую область: стали известны последствия (фото)

3 ноября оккупанты атаковали Киевскую область. Ночью и утром спасатели восемь раз выезжали на ликвидацию пожаров, вызванных падением обломков.

Об этом сообщила ГСЧС.

По информации спасателей, в селе Софиевская Борщаговка загорелся легковой автомобиль. В селе Здоровка в Обуховском районе пожарные ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме, площадь которого составляла 100 квадратных метров.

Фото: ГСЧС

Также в селе Низшая Дубечня спасатели устранили возгорание кровли хозяйственного сооружения.

Фото: ГСЧС

Кроме этого, ликвидировано возгорание лесной подстилки в Вышгородском, Обуховском и Фастовском районах.

В полиции Киевщины рассказали, что в результате обстрела повреждены три автомобиля, пять частных домов, заборы, четыре квартиры, а также гаражи, складские и офисные помещения. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание травяного настила.

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что вражеская атака дронов длилась почти 11 часов. Силы ПВО успешно уничтожили враждебные цели, не допустив попаданий в критическую и жилищную инфраструктуру, пострадавших у населения нет.

В результате падения обломков в пяти районах зафиксированы повреждения. В трех районах повреждено остекление в четырех многоэтажках, а также повреждены пять частных домов. В одном из них произошел пожар, который был ликвидирован. Также обломками были повреждены три автомобиля. Спасатели ликвидировали пожары на травяном настиле и в лесу в четырех районах.

Напомним, российская армия в ночь на воскресенье, 3 ноября, снова атаковала Киев "Шахедами".

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