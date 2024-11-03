Беспилотники атаковали Киевскую область: стали известны последствия (фото)

В Киевской области вражеская атака дронов длилась почти 11 часов.
3 ноября оккупанты атаковали Киевскую область. Ночью и утром спасатели восемь раз выезжали на ликвидацию пожаров, вызванных падением обломков.
Об этом сообщила ГСЧС.
По информации спасателей, в селе Софиевская Борщаговка загорелся легковой автомобиль. В селе Здоровка в Обуховском районе пожарные ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме, площадь которого составляла 100 квадратных метров.
Также в селе Низшая Дубечня спасатели устранили возгорание кровли хозяйственного сооружения.
Кроме этого, ликвидировано возгорание лесной подстилки в Вышгородском, Обуховском и Фастовском районах.
В полиции Киевщины рассказали, что в результате обстрела повреждены три автомобиля, пять частных домов, заборы, четыре квартиры, а также гаражи, складские и офисные помещения. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание травяного настила.
Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что вражеская атака дронов длилась почти 11 часов. Силы ПВО успешно уничтожили враждебные цели, не допустив попаданий в критическую и жилищную инфраструктуру, пострадавших у населения нет.
В результате падения обломков в пяти районах зафиксированы повреждения. В трех районах повреждено остекление в четырех многоэтажках, а также повреждены пять частных домов. В одном из них произошел пожар, который был ликвидирован. Также обломками были повреждены три автомобиля. Спасатели ликвидировали пожары на травяном настиле и в лесу в четырех районах.
Напомним, российская армия в ночь на воскресенье, 3 ноября, снова атаковала Киев "Шахедами".
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