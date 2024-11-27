Беспилотники атаковали Киевскую область: что известно о последствиях

Ночью в среду, 27 ноября, армия РФ атаковала Киевскую область беспилотниками. В Киевской области сработали силы ПВО. Есть сбитые цели.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

По его словам, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не произошло. Кроме того, обошлось без травмированных. Впрочем, есть незначительные разрушения на территории Киевской области.

По словам Кравченко, в результате падения обломков сбитых дронов в одном из населенных пунктов взрывной волной повреждено остекление в квартирах и офисных помещениях. Также в двух районах области повреждены окна, двери и кровли в частных домах, хозяйственных постройках и гараж.

Как сообщалось, ночью во время российского удара в Киеве попадали обломки сбитых дронов в Днепровском районе. Есть потерпевшие.

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