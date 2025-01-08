Беспилотники атаковали Киевскую область: что известно

Тревога в Киевской области длилась семь часов.

Ночью против среды, 8 января армия РФ атаковала Киевскую область беспилотниками. В Киевской области сработали силы ПВО. Есть сбитые цели.

Об этом сообщил в.и.о руководителя Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"Ночью враг раз атаковал область с помощью БпЛА. Тревога продолжалась семь часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате российской атаки пострадавших нет. Также не зафиксировано попадание БпЛА в объекты критической или жилой инфраструктуры.

Впрочем, в результате падения обломков сбитых дронов в одном из населенных пунктов зафиксировано повреждение частного дома и забора: в здании иссечены фасад и дверь, выбит остекление.

Как сообщалось, в России заявляют об атаке дронов на семь областей этой ночью. Также есть информация о пожаре на нефтебазе Энгельса.

Читайте также: