Беспилотники атаковали Киевскую область: что известно

Во вторник, 17 декабря, российские ы атаковали Киевскую область с помощью беспилотников. В результате работы ПВО произошли падения обломков дронов.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Утром тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения нет", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, в результате атаки дронов попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено. Впрочем, произошло падение сбитых БпЛА. Так, повреждено остекление квартиры в одном из многоэтажных домов и автомобиль.

Как сообщалось, сегодня российские дроны атаковали Киев. В результате атаки российских БПЛА зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы.

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