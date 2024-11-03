Беспилотники атаковали Киевскую область: что известно

Пострадавших у населения нет.

В ночь на 3 ноября российские военные атаковали беспилотниками Киевскую область. В результате падения обломков сбитых враждебных целей повреждения зафиксированы в пяти районах.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры отсутствуют", – говорится в сообщении.

В результате падения обломков сбитых дронов в населенных пунктах повреждены фасады и окна в квартирах семи многоэтажек; шесть частных домов; 21 легковой автомобиль, один из которых уничтожен; две хозяйственные постройки. Кроме того, спасатели ликвидировали пожары травяного настила и лесной подстилки в шести местах.

Как сообщалось, ночью 3 ноября Россия приготовила по Киеву "Шахедами". В результате атаки дронов обломки упали в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском районах столицы.

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