Беспилотники атаковали Киев "Шахедами": что известно о последствиях

В ночь на четверг, 13 марта, армия РФ атаковала Киев беспилотниками. Сработали силы ПВО. Есть сбитые цели.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

По информации властей, на подступах к столице было зафиксировано 18 вражеских БПЛА. Так, 12 беспилотников были уничтожены средствами ПВО, а остальные – локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

"Информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков отсутствует", — сообщили в КМВА.

Заметим, что воздушная тревога в ночь на 13 марта звучала в течение 3 часов 1 минуты — с 23:39 до 02:41.

Как сообщалось, ночью Россия атаковала Украину ударными БПЛА. В нескольких регионах были слышны взрывы.

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