Бесконечная волна подарков: журналисты сняли празднование дня прокуратуры в Киеве

В частности, в тот день Офис генпрокурора посещал нардеп от ОПЗЖ Мамка.

Журналисты показали, как в Киеве работники прокуратуры отмечали профессиональный праздник. Возле Офиса генпрокурора и столичной прокуратуры было замечено много людей с подарками.

Об этом говорится в публикации издания "Украинская правда" под названием "На "дне" прокуратуры. Как столичные прокуроры отмечали профессиональный праздник".

День работников прокуратуры отмечали 1 декабря. В ходе праздничных мероприятий генпрокурор Андрей Костин призвал всех работников соответствующих органов быть не просто благодарными украинским защитникам, а поддерживать и помогать им всем необходимым.

"Каждый новый день в тылу – это жизнь наших воинов на передовой. Помним наших павших защитников, среди которых семь наших коллег. Помним о нашей огромной ответственности перед украинским народом", – сказал Костин.

В публикации говорится, что журналисты были удивлены "бесконечной волной подарков и пакетов" в День работников прокуратуры возле Офиса генпрокурора и прокуратуры Киева.

Авторы материала связались с нардепом от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Григорием Мамкой и поинтересовались, почему он посещал Офис генпрокурора в тот день.

"Приглашение на поздравление, принятие участия в мероприятиях. День прокуратуры, торжественные мероприятия были от комитета. Я принимал от комитета, как заместитель главы комитета, участие в мероприятиях по приветствию ко дню прокуратуры", – рассказал Мамка.

Нардеп Григорий Мамка под Офисом генпрокурора 1 декабря/Скриншот

Сотрудники прокуратуры в Киеве отпраздновали профессиональный праздник/Скриншот Сотрудники прокуратуры в Киеве отпраздновали профессиональный праздник/Скриншот Сотрудники прокуратуры в Киеве отпраздновали профессиональный праздник/Скриншот Сотрудники прокуратуры в Киеве отпраздновали профессиональный праздник/Скриншот Сотрудники прокуратуры в Киеве отпраздновали профессиональный праздник/Скриншот Сотрудники прокуратуры в Киеве отпраздновали профессиональный праздник/Скриншот День работников прокуратуры в Киеве/Скриншот День работников прокуратуры в Киеве/Скриншот

К слову, в октябре сообщалось о роскошной двухдневной свадьбе с сотнями гостей, которую сыграли бывший прокурор и сотрудница ГБР вблизи Львова.

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