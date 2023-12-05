Бесконечная волна подарков: журналисты сняли празднование дня прокуратуры в Киеве

В частности, в тот день Офис генпрокурора посещал нардеп от ОПЗЖ Мамка.
Журналисты показали, как в Киеве работники прокуратуры отмечали профессиональный праздник. Возле Офиса генпрокурора и столичной прокуратуры было замечено много людей с подарками.
Об этом говорится в публикации издания "Украинская правда" под названием "На "дне" прокуратуры. Как столичные прокуроры отмечали профессиональный праздник".
День работников прокуратуры отмечали 1 декабря. В ходе праздничных мероприятий генпрокурор Андрей Костин призвал всех работников соответствующих органов быть не просто благодарными украинским защитникам, а поддерживать и помогать им всем необходимым.
"Каждый новый день в тылу – это жизнь наших воинов на передовой. Помним наших павших защитников, среди которых семь наших коллег. Помним о нашей огромной ответственности перед украинским народом", – сказал Костин.
В публикации говорится, что журналисты были удивлены "бесконечной волной подарков и пакетов" в День работников прокуратуры возле Офиса генпрокурора и прокуратуры Киева.
Авторы материала связались с нардепом от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Григорием Мамкой и поинтересовались, почему он посещал Офис генпрокурора в тот день.
"Приглашение на поздравление, принятие участия в мероприятиях. День прокуратуры, торжественные мероприятия были от комитета. Я принимал от комитета, как заместитель главы комитета, участие в мероприятиях по приветствию ко дню прокуратуры", – рассказал Мамка.
К слову, в октябре сообщалось о роскошной двухдневной свадьбе с сотнями гостей, которую сыграли бывший прокурор и сотрудница ГБР вблизи Львова.
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