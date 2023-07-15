"Беларусь — донор войны": Наев рассказал, что там сейчас делают войска РФ и возможно ли новое наступление на Киев

Россия может нарастить группировку на территории Беларуси, для чего в готовности удерживает соответствующую инфраструктуру, отметил Сергей Наев.

Страна-агрессор Россия использует Беларусь как донора вооружения и военной техники, а ее территорию – как плацдарм из которого ведется разведка. В то же время ударные группировки на территории республики не созданы.

Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии "Апострофу".

"На сегодняшний день военную инфраструктуру (полигоны, полевые учебные центры и т.п.) россия использует исключительно как места для подготовки, слаживания и восстановления собственного личного состава. Подразделения вооруженных сил Беларуси, развернутые вдоль украинской границы ударного потенциала не имеют и могут выполнять только задачи по усилению охраны собственной границы", — подчеркнул он.

Наев также отметил, что при этом недооценивать противника не стоит, и в случае соответствующего решения, Россия может нарастить существующую группировку на территории Беларуси, для чего в готовности удерживает соответствующую инфраструктуру.

"Учитывая возможность возобновления наступательных действий на северном направлении, особую актуальность приобрела информация о планах разместить на территории соседнего государства подразделения ППК "Вагнер". Следовательно, угроза вторжения из Беларуси остается", — пояснил командующий Объединенными Силами ВСУ.

Наев отметил, что украинские силы полностью информированы о планах противника. "Принимаем соответствующие меры", — добавил он.

"В приграничных районах нами просчитаны все варианты действий противника, рассмотрены все сценарии развития событий, в том числе наиболее угрожающие, и приняты все соответствующие меры", – резюмировал Сергей Наев.

Напомним, в Минобороны не исключают возможность повторного наступления российских захватчиков на Киев, однако уверяют, что оборона столицы многоэшелонирована и очень мощна.

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