Беги, водитель, беги: как нарушители в Киеве спасают свой автомобиль от эвакуатора

Если водитель появляется до момента загрузки своего автомобиля на эвакуатор, то имеет шансы не возвращаться домой пешком.

В Киеве недавно произошел курьезный случай с водительницей, которая на протяжении полутора часа отчаянно отвоёвывала свой автомобиль, который из-за нарушения правил парковки пытался забрать эвакуатор. Чем закончилась эта история и в каких случаях водителю удается избежать транспортировки своей машины на штрафплощадку говорится 15 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Видео противостояния водительницы автомобиля и эвакуатора, которое сняли на месте происшествия очевидцы, облетело соцсети. Как впоследствии оказалось, ее машину потом все таки выгрузили на землю и вернули владелице, потому что она заблокировала движение эвакуатора на полтора часа.

"Полицией совместно с инспекцией по парковке было принято решение разгрузить транспортное средство, но нарушительница получила свой штраф", — сообщила заместитель руководителя инспекции парковки Киева Алина Ярош.

Как рассказали в столичной инспекции, такие ситуации с водителями случаются буквально каждую неделю. Они, бывает, даже залезают в свое транспортное средство, которое уже загружено на эвакуатор, чтобы не позволить его вывоз на штрафплощадку. А бывало и такое, что в эвакуированных автомобилях впоследствии обнаруживали в салоне домашних животных и даже детей.

"Два раза были случаи когда в затонированных авто находились дети... Вызвали службу по делам детей, с родителями была проведена беседа", — рассказала Алина Ярош.

Юристы объясняют, что после того, как эвакуатор уже поднял автомобиль с земли, вернуть его владельцу чаще всего придется уже со штрафплощадки. Если же водитель появляется, когда эвакуатор только приехал, шансы не пойти домой пешком еще есть.

"Если правонарушение может быть устранено водителем в максимально короткий срок и он стоит у авто, то инспектор не составляет акт и не осуществляет временное задержание транспортного средства", — пояснил юрист Михаил Алексеенко.

Новости Украины: киевлянка вскарабкалась на эвакуатор, чтобы ее авто не забрали на шратфплощадку

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