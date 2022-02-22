Бегал голый и кричал про "ДНР": в Киеве заметили неадекватного мужчину (видео)

На место вызвали полицию.

В Киеве на улице Сержа Лифаря заметили голого мужчину, который бегал и кричал о "ДНР".

Соответствующее видео 22 февраля опубликовал "Киев Оперативный".

"Весеннее обострение", – написали под видео.

По словам очевидцев инцидента, на место вызвали правоохранителей. Однако когда полиция приехала, мужчины на улице уже не было.

Напомним, что один из жителей жилого комплекса в Киеве решил оригинально подбодрить соседей. Каждый вечер он включает проектор и направляет изображение на стену многоэтажного паркинга. Картинки всегда разные, но тематика одна – сохраняйте спокойствие, любите Украину, Путин – поганец.

Читайте также: