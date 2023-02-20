Байден уехал из Киева

Президент США Джо Байден, побывавший в Украине 20 февраля с неанонсированным визитом, уже покинул Киев.

Об этом сообщает CNN.

На Аллее смелости открыли табличку, посвященную Байдену.

"Сегодня на Аллее смелости мы открываем табличку, посвященную президенту Байдену. Первый звонок ночью 24 февраля прошлого года, наши переговоры, постоянное и неизменное внимание к нашей борьбе. Внимание к защите украинской демократии и особый вклад президента Байдена в укрепление позиций свободы в мире", – заявил Зеленский.

Далее Байден отправится с запланированным визитом в Польшу, где встретится с президентом Анджеем Дудой и обратится к польскому народу.

В Польше уже готовятся встречать американского президента. В Варшаве уже разместили ситилайты с надписями о военной помощи Украине. В частности, речь идет о предоставлении ВСУ истребителям.

Напомним, Джо Байден приехал в Киев с незапланированным визитом. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита отметил, что в 2023 году благодаря поддержке союзников станет годом победы для Украины, а РФ не удастся осуществить планы по уничтожению Украины.

Анджей Дуда будет просить Джо Байдена увеличить количество техники и войск в Польше

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