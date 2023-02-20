Байден прибыл в Киев - Фейгин

Официальной информации пока нет.
В столицу сегодня, 20 февраля, возможно, прибыл президент США Джо Байден.
Об этом, в частности, сообщил Марк Фейгин. Пока официальной информации на этот счет нет.
Журналист Bild также сообщает, что Байден прибыл в столицу.
Напомним, в столице было ограничено движение транспорта на отдельных участках дороги.
"Сегодня столицу должны посетить представители нескольких иностранных делегации, поэтому по городу усилены меры безопасности, с перекрытием движения транспорта", — сообщили сайту ТСН в полиции Киева.
В МИД анонсировали визит кого-то из "главных" западных партнеров Украины.
Ранее стало известно, что в Украину сегодня, 20 февраля, прибыла израильская парламентская делегация. Депутаты уже находятся в Киеве.
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