"Бари и Мэри осиротели": на Киевщине ищут новый дом для двух собак внезапно умерших супругов

4-летний Бари и 6-летняя Мэри за год потеряли своих хозяев.

В Киевской области пытаются пристроить двух собак Мэри и Бари, хозяева которых умерли в результате тяжелых болезней. Животные временно находятся в Белой Церкви в ожидании нового дома.

Зоозащитница Наталья Рец на своей странице в Facebook рассказала печальную историю семьи, в которой раньше жили собаки.

"4 года назад у нас из приюта усыновили Мэри. Красавица-лабродор стала членом красивой, счастливой молодой семьи, в которой уже жил Бари. Столько любви и заботы, столько всего хорошего начало происходить в жизни. Но тяжелая болезнь Ани, как снег на голову, меняет все планы. Рак уносит ее молодую жизнь прошлой осенью и собаки становятся на половину сиротами", — рассказывает женщина.

фото/Наталья Рец

Собаками продолжал заботиться мужчина умершей женщины, но эту семью через год снова постигло горе.

"Руслан, муж Ани, старательно ухаживает за собаками, любит их, но он — инвалид, передвигается на коляске и ему крайне тяжело морально и физически. Несколько недель назад Руслан просит о передержке животных, потому что собрался ложиться в больницу. Валентина Олефир берет собачек и кота к себе. Проходит время, Руслан не выходит на связь. Валя обеспокоенно едет к нему домой, вызывает полицию и его находят в полусознании на полу в доме. Обморожение, пролежни, обезвоживание и истощение без еды.... Бари и Мэри осиротели", — рассказывает Наталья Рец.

фото/Наталья Рец

По словам зоозащитницы, родственники умерших супругов, вероятно, не захотят забрать животных, поэтому им теперь ищут новый дом.

фото/Наталья Рец

"Поэтому обращаемся ко всем, кто может нам помочь пристроить эту парочку. Они вместе очень дружны. Барику 4 года, Мэри 6. Он — активная, игривая, умная собака. Она — тихая и спокойная. Стерилизованные. Вакцинированные. Имеют паспорта и родословные. Просто нет теперь дома... Находятся временно в Белой Церкви Киевской обл. Жду вопросов в личных сообщениях", — написала Наталья Рец.

фото/Наталья Рец

Ситуация с животными в Киевской области

На Киевщине немало кошек и собак, которых либо покинули хозяева, когда убегали от россиян, либо которые сами сбежали от звуков взрывов. Многих четвероногих приютили чужие люди, некоторые до сих пор бегают по улицам. Их обязательно нужно стерилизовать, чтобы не спровоцировать гуманитарный кризис, подчеркивают ветеринары.

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