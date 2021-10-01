"Бананы остановили эскалатор метро": киевлянам рассказали об инцидентах в столичной подземке

Эскалаторы киевского метро останавливались почти 600 раз за месяц.

В Киеве за сентябрь метро останавливались 580 раз по разным причинам. В частности, это происходило и из-за попадания в механизм посторонних предметов от пассажиров, и для предотвращения травмирования.

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Так, 183 раза эскалаторы останавливались из-за попадания посторонних предметов: в частности, женских каблуков, ремня, шнурка, шарфа и бананов. В 60 случаях пассажиры нажали ручку "Стоп" без необходимости. Еще 257 раз работники метро самостоятельно останавливали его для предотвращения травмирования пассажиров.

"С наступлением холодов просим пассажиров придерживать полы длинной одежды, поскольку они являются наиболее частой причиной остановки в осенне-зимний период", — сказано в сообщении.

В метрополитене призвали пассажиров соблюдать правила пользования эскалатором, а именно: держаться за поручень; не вступаться за ограничительную линию; не сидеть на ступеньках; не бегать; держать детей за руку, поддерживать полы длинной одежды.

К слову, сейчас на станциях "Лукьяновская" и "Олимпийская" продолжаются капитальные ремонты, которые происходят каждые 10-11 лет. Эскалаторы подземки — это дорогостоящие механизмы, которые для исправной работы требуют бережного отношения и тщательных, периодических капитальных ремонтов.

Напомним, в столичном метро пассажир поджарил сосиску на глазах у десятка людей.

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