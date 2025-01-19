Баллистический удар по Лукьяновке в Киеве: эксперт объяснил, почему ракеты сбили в последний момент

Удар по Киеву с утра 18 января был совершен северокорейской ракетой комплекса KN-15. Вероятно, украинские силы ПВО не смогли зафиксировать момент запуска.

Об этом он заявил аналитик и авиаэксперт Константин Криволап в эфире Radio NV.

"Все наше ПВО, радиотехнические войска, обслуживающие обнаружение вражеских ракет, не контролировали расстояние свыше 500 км. Это максимальная дистанция, с которой обычно могут бить KN-23 и "Искандер-М". Скорее всего, это расстояние вчера было больше. Далее, мы не видели это с помощью радаров Patriot. Потому что сбивали в последний момент и тревога была объявлено значительно позже, чем произошли взрывы", — говорит Криволап.

Он отметил, что в прошлом году было неподтверждено сообщение о том, что россияне получили от Северной Кореи пять комплексов KN-15. Впрочем, КНДР "в последнее время все-таки поставила россиянам эти комплексы KN-15". Для противодействия этому вооружению нужно усилить систему ПВО противоракетными комплексами THAAD или Иджис. Украинские вооруженные силы пока их не имеют.

По словам авиаэксперта, KN-15 действует на расстоянии 1,2-2 тыс. км, ракеты входят в цель с большой высоты. Скорость ракеты приближается к гиперзвуковой, то есть к пяти махам. С имеющимися на сегодняшний день у нас средствами ПВО мы сможем обнаружить такие ракеты и сбить их только когда они приближаются уже к земле.

"Это можно сбить противоракетными комплексами THAAD или Иджис, которых у нас нет, но которые мы просили. Этими комплексами оно поражается, когда ракета на самом высоком участке — 250-300 км над землей. А сейчас, когда обломки прямо над головой у людей, это все равно приводит к разрушениям", — добавил Криволап.

Напомним, утром 18 января РФ атаковала баллистикой столичную Лукьяновку. В частности , следствие атаки потерпело разрушения здание McDonald's, расположенное рядом с метро, и вход к станции "Лукьяновка". Трое погибших.

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