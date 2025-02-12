Баллистический удар по Киеву: какие последствия для энергетики

Пока информации о серьезных последствиях нет.
Ночью российская армия ударила ракетами по Киеву. Серьезных последствий для энергосистем нет. Отключения света на Оболони, возможно, были локальными.
Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире телемарафона.
По его словам, говорить о последствиях сегодняшней ночной атаки пока рано. Комментируя отключение электроэнергии в Оболонском районе, он отмечает, что, вероятно, они связаны с повреждениями локальных сетей.
"Поэтому мне кажется, что сегодняшняя утренняя ракетная атака на Киев, потому что я понимаю, она не приводит к каким-либо серьезным последствиям для энергосистемы", — пояснил Сергей Коваленко.
Как сообщалось, после ночных обстрелов в одном из районов Киева частично исчез свет.
Читайте также: