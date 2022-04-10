Багажники авто и стиральные машинки: глава МВД рассказал, как оккупанты минировали города Киевщины

Министр предупредил, что в недавно освобожденные районы Киевщины пока рано возвращаться. Там работают саперы.

Российские оккупанты в населенных пунктах вблизи Киева минировали здания, автомобили и даже стиральные машины.

Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает "Укринформ".

"Там, где проживали оккупанты, оставались на ночь, они выставляли растяжки – как на входе в дома, так и возле заборов. Также находят взрывные предметы в домах и квартирах украинских полицейских, спасателей, военных", – сказал глава МВД.

Монастырский рассказал, что оккупанты прикрепляли мины и растяжки к двери. Был случай, что взрывоопасный предмет был найден в стиральной машинке. Также взрывчатку оставляли в автомобилях. Известно о случае, когда мужчина открыл багажник своего автомобиля, который оказался заминированным. Владелец машины погиб на месте.

Министр предупредил, что в недавно освобожденные районы Киевщины пока рано возвращаться. Там работают саперы: как украинские, так и специалисты из других стран, приехавших помогать с разминированием.

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